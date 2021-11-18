Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Mehmet Çınar idaresindeki 27 AFY 272 plakalı kamyon, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 19. kilometresinde Muhammed Naccarkurunfula yönetimindeki 06 MB 2358 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki aralarında çocukların da olduğu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

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