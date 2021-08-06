Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 10. kilometresindeki kavşakta meydana geldi. H.D. idaresindeki 34 KR 8108 plakalı otomobil, H.A. yönetimindeki 63 FB 148 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsüyle araçtaki M.D. ve M.D. M.E. ile A.K. ve D.K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı