Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Haberler
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Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Viranşehir- Diyarbakır kara yolunda meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan, sürücüleri bilinmeyen 63 F 2409 plakalı kamyon ile 06 EG 820 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil ve kamyonda bulunan 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.


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Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri

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