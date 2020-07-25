Şanlıurfa'da kalp krizi sonucu ölen savcı memleketine uğurlandı Geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybeden Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı'nda görevli savcı Gürsel Karslı için tören düzenlendi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybeden Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı'nda görevli savcı Gürsel Karslı için tören düzenlendi.

Adliye önünde düzenlenen cenaze töreninde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karslı'nın öz geçmişi okundu, dua edildi. Törenin ardından Karslı'nın cenazesi araca konularak memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine gönderildi. Bu arada Karslı'nın eşi Esra, babası Ünsal ve annesi Fatma Karslı törende duygu dolu anlar yaşayarak ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Fatma Karslı ve eşi Esra Karslı sık sık tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Savcı Karslı'nın 7,5 aylık oğlu Emir Aras da hiçbir şeyden habersiz babasının cenazesinde yer aldı.

Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Albay Eyup Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile kurum amirleri ve mesai arkadaşları katıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA