Şanlıurfa'da "kalemmatik" projesi hayata geçirildi
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Şanlıurfa'da "kalemmatik" projesi hayata geçirildi

27.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:40
Şanlıurfa'da

Haliliye Belediyesince geri dönüşümü yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan "kalemmatik" projesi hayata geçirildi.

Haliliye Belediyesince geri dönüşümü yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan "kalemmatik" projesi hayata geçirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programıyla (UNDP) ile imzalanan Sıfır Atık Projesi kapsamında Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde ilçe genelindeki park, cadde, kamu kurum ve kuruluşlarında geri dönüşüm ekipmanlarının yerleştirme işlemleri gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda hazırlanan pet, cam ve metal şişelerin yeniden değerlendirilmesi hedeflenen "kalemmatik" makineleri de ilçedeki 9 farklı noktada aktif hale getirildi.

Sistem sayesinde atık şişeleri makineye atan vatandaşlar, karşılığında makineden kalem alıyor.

Kalemmatik sistemleri kullanan vatandaşlar, projeden memnun kaldıklarını belirterek, Sıfır Atık Projesini ilçeye kazandıran Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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