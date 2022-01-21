Şanlıurfa'da kalaşnikof piyade tüfeği ile tabanca ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ile tabanca ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ile tabanca ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir eve operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bir tabanca ve bu silahlara ait iki şarjör ile 306 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.