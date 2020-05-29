Şanlıurfa'da kahreden görüntü.

Şanlıurfa'da kahreden görüntü... 2 yaşındaki çocuğun aracın altında kaldığı o anlar kameraya böyle yansıdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün fark edemeyerek, çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Aracın çocuğa çarptığı an güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay ilçenin Şirinkuyu Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Nusret Sunkar, park halindeki aracını çalıştırıp, hareket ettirdiği an, sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 2 yaşındaki Mustafa Sonka'yı fark edemeyerek ezdi. Çevredekilerin uyarısı üzerine çocuğa çarptığını anlayan sürücü, küçük çocuğu aracıyla Siverek Devlet Hastanesine götürdü. Küçük çocuk doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Nusret Sunkar gözaltına alınırken, kaza anı mahalledeki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA