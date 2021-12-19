Şanlıurfa'da kadınlara yönelik meslek kursları sürüyor - Haberler
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Şanlıurfa'da kadınlara yönelik meslek kursları sürüyor

Şanlıurfa'da kadınlara yönelik meslek kursları sürüyor
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Haliliye Belediyesi, kadınların hem meslek öğrenmesini hem de ev ekonomisine katkı sunmasını amaçlayan meslek kursları vermeye devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, kadınların hem meslek öğrenmesini hem de ev ekonomisine katkı sunmasını amaçlayan meslek kursları vermeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından, alanında uzman kişiler tarafından verilen meslek edindirme kursları ile kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Bu kapsamda Ahmet Yesevi Millet Evi'nde açılan dikiş-nakış, el sanatları ve kuaför kurslarında eğitim alan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de ev ekonomisine destek oluyor.

Kursu başarıyla tamamlayan kadınlar ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi oluyor.

Açılan kurslarda çocuklu anneleri de düşünen Haliliye Belediyesi, anneler eğitimlerine devam ederken, çocukların ise oyun alanlarında eğitmen eşliğinde vakit geçirmelerini sağlıyor.

Bu kurslar ile meslek öğrendiklerini ifade eden kadın kursiyerler, kendilerine sunulan imkan dolayısıyla belediyeye teşekkür etti.

Şanlıurfa'da kadınlara yönelik meslek kursları sürüyor

Şanlıurfa'da kadınlara yönelik meslek kursları sürüyor

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

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