Şanlıurfa'da kadınlar halı dokuyarak üretime katkı sağlıyor

Karaköprü Belediyesinin Akziyaret Mahallesi'nde açtığı halı dokuma merkezinde kırsaldaki kadınlar halı dokuyarak hem üretime katkı sağlıyor hem de aile ekonomisine destekte bulunuyor.

Karaköprü Belediyesinin Akziyaret Mahallesi'nde açtığı halı dokuma merkezinde kırsaldaki kadınlar halı dokuyarak hem üretime katkı sağlıyor hem de aile ekonomisine destekte bulunuyor.

Karaköprü Belediyesinin kırsaldaki vatandaşların kalkınması için kazandırdığı hizmetlerden biri olan Akziyaret halı dokuma merkezinde, kırsalda yaşayan kadınlar hem üretim yapıyor hem de para kazanarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Karaköprü Belediyesinin GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle yaptığı 'Maharetli Hanım Eller' projesiyle ilçeye bağlı Akziyaret kırsal mahallesinde inşa edilen halı dokuma merkezi pandemi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden üretime başlarken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin girişimleriyle gerçekleştirilen projede özellikle dezavantajlı kesimlerin ve kadınların çalışması, üretim yapması hedefleniyor.

Kuruluşlardan gelen hibe ile inşa edilen halı dokuma merkezinde Akziyaret kırsal mahallesindeki kadınlar halı dokuyup satışını gerçekleştirerek aile ekonomisine de katkı sağlıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı