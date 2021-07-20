Şanlıurfa'da kaçan boğalar sahibine zor anlar yaşattı

Şanlıurfa'da kaçan kurbanlık büyükbaş hayvanlar sahiplerine zor anlar yaşattı.

Şanlıurfa'da kaçan kurbanlık büyükbaş hayvanlar sahiplerine zor anlar yaşattı. Peşlerinden koşulan kurbanlıklar, belediye ekiplerinin yardımlarıyla yakalandı.

Kentin bazı noktalarında kesilmek istenen kurbanlıklar yine sahiplerinin elinden kaçtı. Vatandaşlar kaçan büyükbaş hayvanları yakalamak için seferber oldu. Cadde ve sokaklarda ortalığı birbirine katan büyükbaşlar, yoğun uğraşlar sonucunda vatandaşların ve belediye ekiplerinin desteğiyle yakalandı.

Bu arada Evren Sanayi bölgesinde kaçan büyükbaş hayvanı kuyruğundan yakalamak isteyen bir kişinin yere kapaklandığı görüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı