Şanlıurfa'da kaçan 2 boğa, uyuşturucu iğneyle yakalandı
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Şanlıurfa'da kaçan 2 boğa, uyuşturucu iğneyle yakalandı

Şanlıurfa'da kaçan 2 boğa, uyuşturucu iğneyle yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, kesime hazırlanırken sahiplerinin ellerinden kaçan 2 boğa, zor anlar yaşattı.

ŞANLIURFA'da, kesime hazırlanırken sahiplerinin ellerinden kaçan 2 boğa, zor anlar yaşattı. Hayvanlar, kurban yakalama timi tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Kentte Kurban Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar, kurbanlıklarını kesmek için kesim yerlerinin yolunu tuttu. Kentin farklı noktalarında kesime götürülen 2 büyükbaş hayvan, sahiplerinin ellerinden kaçtı. Hayvanları yakalamak için kilometrelerce peşlerinden koşan sahipleri, başarılı olamayınca Haliliye Belediyesi'nden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen kurban yakalama timi hayvanları uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirdi. Yakalanan kurbanlıklar sahipleri tarafından kesim alanına götürüldü.


Şanlıurfa'da kaçan 2 boğa, uyuşturucu iğneyle yakalandı
Şanlıurfa'da kaçan 2 boğa, uyuşturucu iğneyle yakalandı
Şanlıurfa'da kaçan 2 boğa, uyuşturucu iğneyle yakalandı
Şanlıurfa'da kaçan 2 boğa, uyuşturucu iğneyle yakalandı
Şanlıurfa'da kaçan 2 boğa, uyuşturucu iğneyle yakalandı
Şanlıurfa'da kaçan 2 boğa, uyuşturucu iğneyle yakalandı
Şanlıurfa'da kaçan 2 boğa, uyuşturucu iğneyle yakalandı
Şanlıurfa'da kaçan 2 boğa, uyuşturucu iğneyle yakalandı
Şanlıurfa'da kaçan 2 boğa, uyuşturucu iğneyle yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul

Korku dolu anlar! Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine katıp kafeye girdi
Korku dolu anlar! Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine katıp kafeye girdi
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