Şanlıurfa'da kaçakçılıkla mücadele
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Şanlıurfa'da kaçakçılıkla mücadele

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 6 bin 750 litre akaryakıt ile 8 plastik tank ele geçirildi.

04.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:06
Şanlıurfa'da kaçakçılıkla mücadele

'da gümrük kaçağı 6 bin 750 litre akaryakıt ile 8 plastik tank ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalarda Evren Sanayi Sitesi'nde gümrük kaçağı akaryakıt satıldığını belirledi.Ekipler, işyerine düzenledikleri operasyonda gümrük kaçağı 6 bin 750 litre akaryakıt ve 8 plastik tank ele geçirdi.İş yeri hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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