Şanlıurfa'da kaçakçılıkla mücadele

27.08.2019 13:52

Şanlıurfa'da 11 bin 480 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde durdukları bir araçta arama yaptı.

Aramada, 11 bin 480 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: AA