Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
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Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

09.01.2020 16:29 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:34
Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

'nın ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde ve bir araçta yapılan aramada bin 400 kilogram tütün, 272 bin 100 makaron, 63 bin sigara kağıdı, 1 milyon 200 bin sigara filtresi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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