Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 2 kişi tutuklandı

01.11.2019 14:32

Şanlıurfa'nın Suruç ve Birecik ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları doğrultusunda iki farklı adreslere yapılan operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Adreslere yapılan operasyonda, 3 AK47 Marka Kaleşnikof, piyade tüfeğine ait 6 adet şarjör, 2 tabanca ve 4 şarjör, 3 av tüfeği ve silahlara ait bin 300 mühimmat, 1 kesici alet ele geçirildi.



Zanlılar, Adli kontrol işlemleri sonrasında tutuklanarak ceza evine götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA