Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu

17.09.2019 14:42

Şanlıurfa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "Türkiye Duman Uygulaması" kapsamında merkez Eyyübiye ve Haliliye ilçelerindeki 3 iş yerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda kaçak olduğu tespit edilen 150 şişe içki, 596 paket sigara ve bin 785 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA