Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonları: 29 gözaltı

01.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:30

Şanlıurfa'da kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında son iki haftada 24 operasyon düzenledi.

Kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 29 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda 114 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA