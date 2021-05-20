Şanlıurfa'da kaçakçılığa geçit yok
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Şanlıurfa'da kaçakçılığa geçit yok

Şanlıurfa'da kaçakçılığa geçit yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir aracın yakıt deposunda 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir aracın yakıt deposunda 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Akçakale Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan araçta risk kriterlerince yapılan kontrollerde, yakıt deposunda zulalanmış vaziyette 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Söz konusu kaçak sigaralara el koyan ekipler, şüpheli şahıs hakkında da 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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