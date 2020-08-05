Şanlıurfa'da kaçak yapılan bina yıkıldı
Haliliye Belediyesince kaçak yapılan bir evin yıkımı gerçekleştirildi.
05.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:03
Haliliye Belediyesince kaçak yapılan bir evin yıkımı gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün Devteşti Mahallesinde yaptığı denetimler sırasında hazine arazine yapılmış bir kaçak ev tespit edildi.
Gerekli ikazların ardından boşaltılan kaçak yapı, iş makineleri yardımıyla yıkıldı.
Öte yandan Sırrın Mahallesinde bulunan metruk bir evde yıkım kararı uygulandı
Kaynak: AA