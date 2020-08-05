Şanlıurfa'da kaçak yapılan bina yıkıldı Haliliye Belediyesince kaçak yapılan bir evin yıkımı gerçekleştirildi.

Haliliye Belediyesince kaçak yapılan bir evin yıkımı gerçekleştirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün Devteşti Mahallesinde yaptığı denetimler sırasında hazine arazine yapılmış bir kaçak ev tespit edildi. Gerekli ikazların ardından boşaltılan kaçak yapı, iş makineleri yardımıyla yıkıldı. Öte yandan Sırrın Mahallesinde bulunan metruk bir evde yıkım kararı uygulandı Kaynak: AA