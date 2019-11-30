Şanlıurfa'da kaçak telefon ve akaryakıt operasyonu

30.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:16

ŞANLIURFA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, 37 bin 838 litre kaçak akaryakıt ile 114 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirdi. Olayla ilgili 8 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kaçak akaryakıt getirileceği ihbarı üzerine uygulama noktası oluşturdu. Kent girişinde durdurulan araçlarda yapılan kontrollerde 37 bin 838 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıta el koyan polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda, 114 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına el koyan ekipler, 5 şüpheli hakkında yasal işlem yaptı.

Kaynak: DHA