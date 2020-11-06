Şanlıurfa'da kaçak silah operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Şanlıurfa'da kaçak silah operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

06.11.2020 14:15 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:19
Şanlıurfa'da kaçak silah operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi, olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi, olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen istihbarat çalışması sonucunda, ilçede av malzemeleri satışı yapan iş yeri olan H.K'nin kaçak silah ve mermi sattığı tespit edildi.

Şüpheliye ait depoda yapılan aramada, 38 av tüfeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği, bir tabanca, 11 kurusıkı tabanca, farklı çaplarda 52 av tüfeği namlusu, 72 şarjör borusu, 27 tüfek dipçiği, 32 bin 750 av tüfeği fişeği, ile tabanca ve kalaşnikof piyade tüfeği fişekleri ele geçirildi.

Olaya ilişkin H.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da, 135 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da, 135 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
Silah kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı
Silah kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı
İstanbul'da 19 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da 19 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar İlham Aliyev Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Evgar Türkan Şoray Çağatay Ulusoy Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Gökhan Töre Sinan Gümüş Josef De Souza Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım Deprem Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da kaçak silah operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 14:19:47. #1.15#
title