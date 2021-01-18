Şanlıurfa'da kaçak silah operasyonu: 7 gözaltı

ŞANLIURFA'nın 3 ilçesinde jandarmanın silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Suruç, Siverek ve Viranşehir ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 5 tüfek, 5 tabanca, 3 dürbün, 25 şarjör, 545 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK