Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

06.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:18

Şanlıurfa'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda yaptıkları yol uygulamasında şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Aracın bagajında yapılan aramada yastık ve battaniyelerin arasına gizlenmiş 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de Akçakale ilçesinde 6 tırda kaçak sigara bulunduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Tırlarda yapılan aramada 2 bin 483 paket kaçak sigara bulundu.

Ekiplerce 5 tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA