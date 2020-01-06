Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
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Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

06.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:18
Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda yaptıkları yol uygulamasında şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Aracın bagajında yapılan aramada yastık ve battaniyelerin arasına gizlenmiş 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de Akçakale ilçesinde 6 tırda kaçak sigara bulunduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Tırlarda yapılan aramada 2 bin 483 paket kaçak sigara bulundu.

Ekiplerce 5 tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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