Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonu
Suruç ilçesinde bir iş yerinde gümrük kaçağı 662 paket sigara ele geçirildi.
31.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:06
Suruç ilçesinde bir iş yerinde gümrük kaçağı 662 paket sigara ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla 11 Nisan Caddesi'nde bir iş yerinde kaçak sigara bulunduğunu belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada gümrük kaçağı 662 paket sigara ele geçirdi.
İş yerindeki Suriye uyruklu şüpheli H.T. ve A.T. gözaltına alındı.
Kaynak: AA