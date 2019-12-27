Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonu
Haberler » 3. Sayfa » Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonu - Haberler

Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde durdurulan bir araçta 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

27.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:45
Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonu

'nın ilçesinde durdurulan bir araçta 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Siverek İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri, Diyarbakır - Şanlıurfa kar ayolu üzerinde durdurdukları araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın gizli bölmelerine saklanmış 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler