Şanlıurfa'da Kaçak Sigara Operasyonu
Şanlıurfa’da yakıt tankerinde 33 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Şanlıurfa'da yakıt tankerinde 33 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin yolu üzerindeki kontrol noktasında bir yakıt tankerini durdurdu. Tankerin dorse kısmında arama yapan ekipler, 33 bin 860 paket gümrük kaçağı sigara buldu. Sigara el koyan ekipler, 2 kişi gözaltına aldı.
Şahısların sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - ŞANLIURFA