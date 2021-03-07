Şanlıurfa'da kaçak keklik avlayan şahıs suçüstü yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kaçak keklik avlarken suçüstü yakalanan şahsa para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekiplerince Karaköprü ilçesinde yapılan denetimlerde bir avcı suçüstü yakalandı. Yakalanan kaçak avcı hakkında idari işlem uygulanırken, avda kullanılan 2 adet kınalı keklik, 2 adet keklik kafesi ve 2 adet kıl tuzağı ele geçirildi. Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kaçak avcılıkla mücadelenin devam edeceği belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı