Şanlıurfa'da kaçak keklik avlayan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da kaçak keklik avlayan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçak keklik avlayan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak keklik avcısı 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak keklik avcısı 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre Muratlı Jandarma Karakolu ekiplerince kentin kırsal bölgelerinde yapılan kontrollerde 3 kişinin kaçak avlandığı tespit edildi.

Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı. 6 kum keklik, 5 tahta kafes ile 1 kıl tuzak ele geçirildi.

Keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title