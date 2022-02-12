Şanlıurfa'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Haberler
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Şanlıurfa'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

AA, Reşit Dağ - Güncel
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Şanlıurfa'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçedeki atıl durumdaki bir evin bahçesinde bazı kişilerin izinsiz kazı yaptığını belirledi.

Yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kazı yapılan alanın, Bizans döneminde zengin, soylu ve ekonomik durumu iyi olan kişilere ait kuyu mezar odası ile su kuyusu olduğu tespit edildi.

Alan, jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Şanlıurfa'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Şanlıurfa'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Şanlıurfa'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Şanlıurfa'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

AA / Reşit Dağ - Güncel

Viranşehir, Kaçak Kazı, Şanlıurfa, Jandarma, Güncel, Haberler

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