Şanlıurfa'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçedeki atıl durumdaki bir evin bahçesinde bazı kişilerin izinsiz kazı yaptığını belirledi.

Yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kazı yapılan alanın, Bizans döneminde zengin, soylu ve ekonomik durumu iyi olan kişilere ait kuyu mezar odası ile su kuyusu olduğu tespit edildi.

Alan, jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.