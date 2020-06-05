Şanlıurfa'da kaçak elektrik tüketimiyle mücadele
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Şanlıurfa'da kaçak elektrik tüketimiyle mücadele

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Siverek ilçelerindeki denetimlerde 3 kaçak trafo ele geçirildi.

Şanlıurfa'da kaçak elektrik tüketimiyle mücadele
05.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:41

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Siverek ilçelerindeki denetimlerde 3 kaçak trafo ele geçirildi.

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden (DEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, saha ekiplerinin tarımsal sulama sezonunda artan kaçak elektrik tüketiminin önüne geçmek için denetimleri sürüyor.

Kontroller sırasında ekipler, Ceylanpınar'da bir ve Siverek'te 2 kaçak elektrik trafosu tespit etti.

Traktör römorkuyla tarım arazilerine taşınarak sulama amacıyla kullanıldığı belirlenen kaçak trafolara savcılık kararıyla el konuldu, 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ele konulan 3 trafonun yaklaşık 350 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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