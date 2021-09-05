ŞANLIURFA'DA KAÇAK ELEKTRİK DENETİMİNDE ARBEDE
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ŞANLIURFA'DA KAÇAK ELEKTRİK DENETİMİNDE ARBEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, tarım arazilerini sulamak için kaçak olarak kullandığı trafonun sökülmesine karşı çıkan çiftçiler ile jandarma arasında yaşanan arbede cep telefonu kameralarına yansıdı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, tarım arazilerini sulamak için kaçak olarak kullandığı trafonun sökülmesine karşı çıkan çiftçiler ile jandarma arasında yaşanan arbede cep telefonu kameralarına yansıdı.

Viranşehir ilçesinde kaçak elektrik kullanımına yönelik denetim yapan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri, kırsal Alakonak Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir çiftçinin tarımsal sulamada kaçak olarak trafo kullandığını öğrendi. Jandarma ekipleri ile bölgeye giderek enerjiyi kesmek isteyen görevliler ile trafoyu kuran kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından trafo, ekipler tarafından sökülürken, cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde ise çiftçilerin tepki göstermesi ve jandarma ekiplerinin müdahale etmesi yer aldı.

ŞANLIURFA'DA KAÇAK ELEKTRİK DENETİMİNDE ARBEDE
ŞANLIURFA'DA KAÇAK ELEKTRİK DENETİMİNDE ARBEDE
ŞANLIURFA'DA KAÇAK ELEKTRİK DENETİMİNDE ARBEDE
ŞANLIURFA'DA KAÇAK ELEKTRİK DENETİMİNDE ARBEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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