Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu operasyonunda polise mukavemet gösteren 10 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu operasyonunda polise mukavemet gösteren 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, merkez Eyyübiye ilçesi Yusufpaşa Mahallesi'ndeki pasajda bir iş yerinde kaçak cep telefonu satıldığını belirledi.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda kaçak cep telefonu ile bunlara ait aksesuar ele geçirdi.

Bu sırada polis ekiplerine mukavemet gösteren iş yeri sahipleri arasında arbede yaşandı.

Polis ekipleri olayla ilgili 10 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme