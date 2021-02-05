Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu operasyonu: 10 gözaltı

ŞANLIURFA'da, polisin düzenlediği operasyonda, yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen çok sayıda cep telefonu ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla getirilen cep telefonlarının piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Kentteki elektronik ürün satışı yapılan bazı pasajlara düzenlenen operasyonda; gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Baskınlar sırasında, ülkeye yasa dışı yollardan getirilen kaçak telefonların, eski telefonlara ait bilgiler ile kullanılmasını sağlayan bazı cihazlara da el konuldu. Operasyon kapsamında; pasajda kaçak telefon satan 10 kişi gözaltına alınarak emniyete götürülürken, kaçak telefonlara da el konuldu. Baskın sırasında polis pasaj giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK