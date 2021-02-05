Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu operasyonu: 10 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu operasyonu: 10 gözaltı

05.02.2021 11:52 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:56
Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu operasyonu: 10 gözaltı

ŞANLIURFA'da, polisin düzenlediği operasyonda, yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen çok sayıda cep telefonu ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, polisin düzenlediği operasyonda, yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen çok sayıda cep telefonu ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla getirilen cep telefonlarının piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Kentteki elektronik ürün satışı yapılan bazı pasajlara düzenlenen operasyonda; gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Baskınlar sırasında, ülkeye yasa dışı yollardan getirilen kaçak telefonların, eski telefonlara ait bilgiler ile kullanılmasını sağlayan bazı cihazlara da el konuldu. Operasyon kapsamında; pasajda kaçak telefon satan 10 kişi gözaltına alınarak emniyete götürülürken, kaçak telefonlara da el konuldu.  Baskın sırasında polis pasaj giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemi aldı.

 


Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu operasyonu: 10 gözaltı
Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu operasyonu: 10 gözaltı
Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu operasyonu: 10 gözaltı
Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu operasyonu: 10 gözaltı
Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu operasyonu: 10 gözaltı
Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu operasyonu: 10 gözaltı
Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu operasyonu: 10 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Çelebi Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Deniz Akkaya Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Ömer Ali Deniz Türüç Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu operasyonu: 10 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 11:56:28. #1.15#
title