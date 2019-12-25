Şanlıurfa'da kaçak cep telefonları ile sigara ele geçirildi
Haberler » 3. Sayfa » Şanlıurfa'da kaçak cep telefonları ile sigara ele geçirildi - Haberler

Şanlıurfa'da kaçak cep telefonları ile sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 40 adet gümrük kaçağı telefon ile 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

25.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:36
Şanlıurfa'da kaçak cep telefonları ile sigara ele geçirildi

'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 40 adet gümrük kaçağı telefon ile 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Şanlıurfa'da polis, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, Şanlıurfa - Mardin kara yolunun Osmanbey Kampüsü bağlantı noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada, 40 adet kaçak cep telefonu ve 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler