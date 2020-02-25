Şanlıurfa'da kaçak avlanmış 9 kınalı keklik ele geçirildi

25.02.2020 14:41 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:41

Şanlıurfa'da kaçak avlanıldığı belirlenen 9 kınalı keklik ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerde kaçak avlanmış keklik bulunduğunu tespit etti. İki ayrı operasyonda ele geçirilen 9 keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şanlıurfa Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekiplerine teslim edildi. Keklikleri bulunduran 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA