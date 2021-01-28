Şanlıurfa'da kaçak avlandığı belirlenen 2 keklik doğaya bırakıldı
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Şanlıurfa'da kaçak avlandığı belirlenen 2 keklik doğaya bırakıldı

28.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:34
Şanlıurfa'da kaçak avlandığı belirlenen 2 keklik doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı kontrollerde bir araçta kafes içerisinde 2 kınalı keklik buldu.

Keklikleri muhafazaya altına alan ekipler, durum Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Keklikleri teslim alan ekipler, yaptığı kontrollerin ardından hayvanları doğaya bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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