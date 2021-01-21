Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi yakalandı
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Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi yakalandı

21.01.2021 18:59 | Son Güncelleme: 21.01.2021 19:02
Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen kişi, ruhsatsız av tüfeğiyle yakalandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen kişi, ruhsatsız av tüfeğiyle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin, güvenlik güçleriyle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesine ait arazide yaptığı kontrollerde, bir kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.

Ekipler, kaçak avlanan kişiyi ruhsatsız av tüfeğiyle yakaladı.

Kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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