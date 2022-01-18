Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince ilçenin kırsal bölgelerinde yapılan kontrollerde, 1 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.

Ekiplerce kaçak avlanan kişinin yanında kaçak avlanmış 24 tarla kuşu ile 1 ördek ve av tüfeği ele geçirildi.

Kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.