Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı - Haberler
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Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince ilçenin kırsal bölgelerinde yapılan kontrollerde, 1 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.

Ekiplerce kaçak avlanan kişinin yanında kaçak avlanmış 24 tarla kuşu ile 1 ördek ve av tüfeği ele geçirildi.

Kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Haber

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