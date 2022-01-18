Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince ilçenin kırsal bölgelerinde yapılan kontrollerde, 1 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.
Ekiplerce kaçak avlanan kişinin yanında kaçak avlanmış 24 tarla kuşu ile 1 ördek ve av tüfeği ele geçirildi.
Kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri