Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Akçakale Nusretbey Jandarma Karakolu ekiplerince kentin kırsal bölgelerinde yapılan kontrollerde bir kişinin kaçak avlandığı tespit edildi.

Kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 9 kınalı keklik ile 2 kum kekliği ele geçirildi.

Keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title