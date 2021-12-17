Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Akçakale Nusretbey Jandarma Karakolu ekiplerince kentin kırsal bölgelerinde yapılan kontrollerde bir kişinin kaçak avlandığı tespit edildi.
Kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 9 kınalı keklik ile 2 kum kekliği ele geçirildi.
Keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
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