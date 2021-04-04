Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem yapıldı
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Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem yapıldı

Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçak avlanan bir kişi hakkında işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da kaçak avlanan bir kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri kentin kırsal bölgelerinde yaptıkları kontrollerde 1 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

Kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Çalışmalarda, avlanan kişinin yanında silahla vurulmuş bir yaban tavşanı ve bir av tüfeği bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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