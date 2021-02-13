Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem yapıldı
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Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem yapıldı

13.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:54
Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kentin kırsal bölgelerinde yaptıkları kontrollerde 1 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

Kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Çalışmalarda, avlanan kişinin yanında 1 kınalı keklik, 1 kil tuzağı ve 1 kafes bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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