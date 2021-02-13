Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kentin kırsal bölgelerinde yaptıkları kontrollerde 1 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

Kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Çalışmalarda, avlanan kişinin yanında 1 kınalı keklik, 1 kil tuzağı ve 1 kafes bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme