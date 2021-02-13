Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem yapıldı
13.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:54
Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem yapıldı.
Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kentin kırsal bölgelerinde yaptıkları kontrollerde 1 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.
Kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Çalışmalarda, avlanan kişinin yanında 1 kınalı keklik, 1 kil tuzağı ve 1 kafes bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme