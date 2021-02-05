Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçak avlanan bir kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri kentin kırsal bölgelerinde yaptıkları kontrollerde 1 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

Kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Çalışmalarda, avlanan kişinin yanında 2 kınalı keklik, 1 kil tuzağı bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme