Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem yapıldı
05.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:16
Şanlıurfa'da kaçak avlanan bir kişi hakkında işlem yapıldı.
Şanlıurfa'da kaçak avlanan bir kişi hakkında işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri kentin kırsal bölgelerinde yaptıkları kontrollerde 1 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.
Kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Çalışmalarda, avlanan kişinin yanında 2 kınalı keklik, 1 kil tuzağı bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme