Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem yapıldı
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Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem yapıldı

05.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:16
Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçak avlanan bir kişi hakkında işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da kaçak avlanan bir kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri kentin kırsal bölgelerinde yaptıkları kontrollerde 1 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

Kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Çalışmalarda, avlanan kişinin yanında 2 kınalı keklik, 1 kil tuzağı bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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