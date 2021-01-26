Şanlıurfa'da kaçak avlanan bir kişi yakalandı

Şanlıurfa'da kaçak avlandığı belirlenen kişi, ruhsatsız av tüfeğiyle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik güçleriyle Çamlıdere Mahallesi'nde arazide yaptığı kontrollerde, bir kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.

Ekiplerce bir ruhsatsız av tüfeği ile kaçak avlanan 4 güvercin ele geçirildi.

Kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme