Şanlıurfa'da kaçak avlanan 7 kişi hakkında işlem yapıldı
AA, Eşber Ayaydın - Güncel
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Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsaldaki farklı noktalarında 1 haftada gerçekleştirilen kontrollerde, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 7 kişi yakalandı.
10 kınalı keklik, 5 kum kekliği ve av tüfeğiyle yakalanan söz konusu kişiler hakkında işlem yapıldı.
Keklikler, Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
AA / Eşber Ayaydın - Güncel