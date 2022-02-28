Şanlıurfa'da kaçak avlanan 7 kişi hakkında işlem yapıldı - Haberler

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Şanlıurfa'da kaçak avlanan 7 kişi hakkında işlem yapıldı

AA, Eşber Ayaydın - Güncel
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Şanlıurfa'da kaçak avlanan 7 kişi hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsaldaki farklı noktalarında 1 haftada gerçekleştirilen kontrollerde, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 7 kişi yakalandı.

10 kınalı keklik, 5 kum kekliği ve av tüfeğiyle yakalanan söz konusu kişiler hakkında işlem yapıldı.

Keklikler, Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Milli Parklar, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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