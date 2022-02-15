Şanlıurfa'da kaçak avlanan 5 kişi hakkında işlem yapıldı - Haberler
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Şanlıurfa'da kaçak avlanan 5 kişi hakkında işlem yapıldı

AA, Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'da kaçak avlanan 5 kişi hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsaldaki farklı noktalarında 1 haftada gerçekleştirilen kontrollerde, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı.

Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı, 6 kınalı keklik ile 2 bıldırcın ve av tüfeği ele geçirildi.

Keklikler ve bıldırcınlar, Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Milli Parklar, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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