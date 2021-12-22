Şanlıurfa'da kaçak avlanan 5 kişi hakkında işlem yapıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kaçak avlandığı belirlenen 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsal bölgelerde yapılan kontrollerde, 5 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.

Ekiplerce kaçak avlanan kişilere ait bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

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