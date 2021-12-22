Şanlıurfa'da kaçak avlanan 5 kişi hakkında işlem yapıldı
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kaçak avlandığı belirlenen 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kaçak avlandığı belirlenen 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsal bölgelerde yapılan kontrollerde, 5 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.
Ekiplerce kaçak avlanan kişilere ait bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.
AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
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