Şanlıurfa'da kaçak avlanan 5 kişi hakkında işlem yapıldı - Haberler
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Şanlıurfa'da kaçak avlanan 5 kişi hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçak avlanan 5 kişi hakkında işlem yapıldı
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kaçak avlandığı belirlenen 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kaçak avlandığı belirlenen 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsal bölgelerde yapılan kontrollerde, 5 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.

Ekiplerce kaçak avlanan kişilere ait bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.

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AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

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