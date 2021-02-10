Şanlıurfa'da kaçak avlanan 4 kişi yakalandı
10.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:24
Şanlıurfa'da kaçak avlanan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.
Şanlıurfa'da kaçak avlanan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçleriyle kırsal bölgelerde yaptığı kontrollerde 4 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.
Yakalanan kaçak avcıların yanında 7 kınalı keklik, 8 kafes ile 2 kıl tuzağı ele geçirildi.
4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme