Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişiye 30 bin lira ceza kesildi
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avlanan 3 kişiye 30 bin lira ceza uygulandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avlanan 3 kişiye 30 bin lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal mahallerde yaptığı kontrollerde 3 kişinin kaçak avlandığını belirledi.
Şüphelilerin eşyalarını kontrol eden ekipler, 41 sığırcık ele geçirdi.
Ekipler, muhafaza altına aldıkları kuşları Doğa Koruma Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.
Kaçak avlanan 3 kişiye ise toplam 30 bin lira ceza kesildi.