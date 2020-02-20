Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişiye 30 bin lira ceza kesildi
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Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişiye 30 bin lira ceza kesildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avlanan 3 kişiye 30 bin lira ceza uygulandı.

20.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:06
Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişiye 30 bin lira ceza kesildi

'nın ilçesinde kaçak avlanan 3 kişiye 30 bin lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal mahallerde yaptığı kontrollerde 3 kişinin kaçak avlandığını belirledi.

Şüphelilerin eşyalarını kontrol eden ekipler, 41 sığırcık ele geçirdi.

Ekipler, muhafaza altına aldıkları kuşları Doğa Koruma Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Kaçak avlanan 3 kişiye ise toplam 30 bin lira ceza kesildi.

Kaynak: AA
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