Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişi yakalandı - Haberler
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Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişi yakalandı

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişi yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaçak avlanan 3 kişi, yakalandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaçak avlanan 3 kişi, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile Çaylarbaşı Jandarma Karokolu ekiplerince kırsal bölgelerde yapılan kontrollerde 3 kişinin kaçak avlandığı tespit edildi.

Kaçak avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

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