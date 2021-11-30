Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişi yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaçak avlanan 3 kişi, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile Çaylarbaşı Jandarma Karokolu ekiplerince kırsal bölgelerde yapılan kontrollerde 3 kişinin kaçak avlandığı tespit edildi.

Kaçak avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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