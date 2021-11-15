Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişi yakalandı - Haberler
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Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişi yakalandı

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişi yakalandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kentin kırsal bölgelerinde yaptıkları kontrollerde 3 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

Kaçak avcılar hakkında yasal işlem uygulanırken, şüphelilerin yanındaki 3 av tüfeği, 1 ruhsatsız havalı tüfek ile silahla vurulmuş 3 turaç kuşu ile 3 tahtalı güvercine el konuldu.

Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişi yakalandı

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AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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